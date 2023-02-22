В Орле обещают увеличить количество автобусов на Выгонку

Проблему с общественным транспортом обсудили на заседании Горсовета Орла 22 февраля.

Вопрос подняла депутат Марина Франко. Она заявила, что в районе Выгонки пассажиры долго стоят на остановках в ожидании маршруток. Автобус №48 ходит редко. Не спасает ситуацию и 15 маршрут. На скверное транспортное сообщение жители жалуются на протяжении двух с половиной лет.

В ответ на критику первый заместитель мэра Орла Вадим Ничипоров пояснил, что в середине марта оформят и выпустят в город 20 новеньких ЛиАЗов, закупленных для МУП «ТТП». В том числе выделят дополнительные единицы транспорта на маршруты №48 и 15. На предприятии уже набирают водителей на новые автобусы.

Резюмируя обсуждение, председатель Горсовета Василий Новиков заметил, что проблема актуальна именно сегодня, а потому искать ее решение необходимо незамедлительно, не дожидаясь середины марта и выхода на маршруты новых автобусов, сообщает пресс-служба представительного органа.

Напомним, недавно ЛиАЗы появились на маршруте №26 (от санатория Лесного до Веселой Слободы). Горожане встретили перемены с радостью. В комментариях к публикации о пополнении на маршруте многие просили автобусы большой вместимости на свои направления.

ИА «Орелград»