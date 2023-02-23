Орловская ритуальная служба отдала содержание кладбищ на субподряд

Проведена закупка у единственного поставщика.

МУП «РОУ Орла» выиграло конкурс на оказание услуг по содержанию и благоустройству кладбищ и воинских захоронений на территории города, который проводил Объединенный муниципальный заказчик. Цена контракта – 3,59 млн рублей. Он был подписан 13 февраля, указано на сайте «Госзакупки».

Уже 20 февраля муниципальное предприятие нашло, на кого переложить свои обязанности. Цена услуг за содержание и благоустройство кладбищ и воинских захоронений – 2,86 млн рублей. Субподрядчиком стало ООО «УРАРТУ». Сотрудники общества будут выполнять необходимые работы до 30 июня 2023 года. Оплата проводится после приемки оказанных услуг, указано в документации.

По данным kartoteka.ru, ООО «УРАРТУ» зарегистрировано в Орле в 2021 году. Учредитель и директор микропредприятия — Агаджанян Арам Беникович.

ИА «Орелград»