В Орловской области борьба с АЧС станет безжалостной

Возможность полного уничтожения поголовья кабана одобрена на уровне правительства.

Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Вадим Соколов подписал распоряжение правительства региона. Документ представляет собой план оперативных мероприятий по совершенствованию системы ветеринарной безопасности на территории Орловской области. Судя по преамбуле, принят он «в целях повышения эффективности мероприятий по предупреждению завоза, распространения и борьбе с особо опасными болезнями животных, в том числе с африканской чумой свиней». Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя губернатора по развитию агропромышленного комплекса.

План у чиновников получился довольно длинным. В число мероприятий вошло, например, создание буферных зон на территориях, в границах которых располагаются свиноводческие комплексы. В пределах этих зон будет предусмотрена возможность изъятия до 100 процентов поголовья дикого кабана. Эта мера необходима для предотвращения заноса опасного вируса на животноводческие предприятия, ведь в случае вспышки АЧС придется ликвидировать все поголовье.

Также планом предусмотрено проведение на территории Орловской области, включая особо охраняемые природные территории федерального значения, на регулярной основе мероприятий по выявлению и уничтожению трупов диких животных и птиц, в том числе с отбором проб биологического (патологического) материала для лабораторных исследований. В перечень внесена организация учета скотомогильников и биотермических ям. Кстати, ветеринары собираются бороться не только с АЧС, но и с птичьим гриппом. Поэтому буферные зоны появятся также вокруг птицефабрик. Согласно распоряжению правительства, в пределах таких буферных зон должно быть «обеспечено отсутствие домашней птицы в личных подсобных хозяйствах, а также вокруг птицефабрик».

Возвращаясь к теме АЧС, добавим, что план предусматривает обеспечение снижения численности и миграционной активности диких кабанов в текущий сезон охоты «до показателя плотности популяции в пределах муниципальных районов и муниципального округа, включая особо охраняемые природные территории регионального значения, и поддержание указанной плотности популяции». Судя по документу, плотность популяции не должна превышать 0,25 особи на 1000 гектаров. Кроме того, запланированы мероприятия по снижению численности диких кабанов не менее чем на 30 процентов численности текущего года с проведением поголовных мониторинговых исследований на АЧС в охранных зонах особо охраняемых природных территорий федерального значения, расположенных в неблагополучных по африканской чуме свиней районах и муниципальном округе.

ИА «Орелград»