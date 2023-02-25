Программу мира и согласия утвердили в Мценске

Документ направлен на гармонизацию межнациональных и межэтнических отношений.

Администрация города Мценска утвердила муниципальную программу «Обеспечение межнационального и межконфессионального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений». Одна из ее главных задач — воспитание и укрепление толерантности и духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций в молодежной среде через систему образования и учреждения культуры. Наиболее положительным результатом будет считаться отсутствие обращений о фактах нарушения принципа равноправия граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

Кроме того, об эффективности реализации программы власти будут судить по числу проведенных социально-культурных мероприятий, направленных на укрепление толерантности. Программа реализуется с 2023 по 2025 годы. Общий объем ее финансирования составит 90 тысяч рублей, причем в текущем году выделение денежных средств не предусмотрено. В 2024 и 2025 году местная казна выделит на реализацию программы по 45 тысяч рублей. Ожидается, что реализация запланированных мероприятий поможет предотвратить возможное возникновение межнациональных, межэтнических или межконфессиональных конфликтов на территории города Мценска. В целом ожидается рост числа молодых горожан, жизненными ценностями которых являются уважение к истории и культуре своего и других народов, гордость за свою малую Родину — Орловскую область и Россию в целом.

«Город Мценск – многонациональное и многоконфессиональное муниципальное образование, — отмечают авторы документа. — В городе сформировалась система научнообразовательного и культурного развития, которая удовлетворяет потребности людей разных национальностей и вероисповеданий. На территории Мценска проживают представители более 16 национальностей. Большую часть населения города составляют русские – 96 процентов, национальный состав населения (белорусы, украинцы, армяне, азербайджанцы, грузины, узбеки, чеченцы, казахи и другие) составляет 4 процента».

Ситуация в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в Мценске характеризуется властями как стабильная, прогнозируемая и управляемая, сохраняющая позитивную динамику развития. Этому, по мнению мэрии, способствует конструктивное взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества по вопросам социальной политики и духовно-нравственного воспитания.

«Конфликты на межнациональной почве также маловероятны, но при деструктивном внешнем воздействии, возникновении социально-экономических или политических противоречий и определенном состоянии общественных отношений полиэтничность может стать угрозой для стабильности систем эффективного управления в данной сфере», — следует из паспорта документа.

ИА «Орелград»