Амчанин обчистил магазин при помощи кирпича

Он также поколотил собутыльника, за что угодил под суд.

В Орловской области вступило в силу решение по уголовному делу в отношении жителя райцентра Мценск, который умудрился за короткое время дважды нарушить закон. Впрочем, для него это дело стало не первым в жизни, так как весной 2021 года он уже был приговорен к лишению свободы на полтора года за кражу. Суд тогда постановил считать наказание условным, и, как показали дальнейшие события, на пусть исправления мужчина не встал. Во время испытательного срока он совершил новые преступления. В одном случае, в октябре 2021 года, он в ходе совместного распития спиртных напитков по какой-то малозначительной причине поколотил своего собутыльника, с которым до той пьянки знаком не был. Более того, рецидивист ударил свою жертву кухонным ножом в область шеи. К счастью, рана оказалась поверхностной и не опасной для жизни потерпевшего.

Второй эпизод преступной деятельности связан с хищением чужого имущества. Произошел он через пару дней после вышеописанного инцидента. Около часа ночи нетрезвый амчанин подошел к дверям продуктового магазина «Бристоль», которые, естественно, были закрыты. Тогда злоумышленник схватил кирпич, который нашел на земле у входа в магазин, и разбил им стекло входной двери в торговую точку. После чего проник внутрь и похитил спиртные напитки, а именно шесть бутылок водки общей стоимостью около тысячи рублей.

С места совершенного преступления он с похищенными спиртными напитками скрылся, «распорядившись ими по своему усмотрению». Кстати, вычислить вора удалось по отпечаткам пальцев. Суд признал фигуранта виновным по обоим эпизодам и по совокупности, с учетом «условного» приговора окончательно назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два с половиной года, отбывать которое ему надлежит в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»