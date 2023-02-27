Компания из Санкт-Петербурга заинтересовалась «Землей вятичей»

Отобран подрядчик для благоустройства парка под Орлом.

Новая благоустроенная территория должна появиться в поселке Кромы. Подрядчик определен в ходе электронного аукциона. Победителем стало ООО «РК «Ингрия». Цена контракта — 63 000 000 рублей, что меньше начальной на 7 млн.

«Укромный парк «Земля вятичей» должен разместиться на площади около 34 тысяч кв. м в границах улиц Свободы и Горки. Предполагается разбить территорию на три идейные зоны, каждая из которых выполняет индивидуальную функцию. Однако есть объединяющая задача — это знакомство с историей древнего города Кромы. Ландшафтный парк с этно-мотивами проектировало ООО «Стройпроект 57». Работы по воплощению идей в жизнь должны быть завершены к 15 октября 2023 года.

По данным сайта kartoteka.ru, ООО «РК «Ингрия» зарегистрировано в 2012 году в Санкт-Петербурге. Генеральный директор – Андрей Орлов, учредители – Иван Афанасьев, Николай Макаревич. Компания имеет опыт выполнения госконтрактов, в том числе для Минстроя. В штате более 30 человек.

Определение подрядчика временно приостановлено по жалобе ООО «Аква Плюс». Претензии будет рассматривать УФАС России по Орловской области. Жалоба была подана еще до подведения итогов аукциона.

ИА «Орелград»