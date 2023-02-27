Семь человек пострадали в лобовом столкновении в Знаменском районе

В одной из машин было пять пассажиров, сообщает орловское УГИБДД.

Авария произошла 23 февраля на автодороге «Болхов — «Орел-Витебск». За рулем «Нивы» находился 43-летний мужчина. Он ехал со стороны села Знаменское в направлении Хотынца. Примерно в 14:20 в районе села Успенское мужчина выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем «Шевроле Нива».

В результате аварии госпитализированы оба водителя, три пассажира «Нивы» (две женщины 27 и 44 лет и один 21-летний мужчина. Также травмы получили десятилетний мальчик и годовалая девочка, находившиеся на заднем пассажирском сидении «Нивы». Детям госпитализация не потребовалась.

Всего за минувшие выходные на дорогах региона зафиксировано 30 аварий, в них пострадали 15 человек. Одна девушка погибла в столкновении БМВ с деревом, мужчина скончался за рулем перевернувшейся в кювет «Нивы».

ИА «Орелград»