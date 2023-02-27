СК возбудил уголовное дело в отношении ООО «Экостройсервис»

Доследственная проверка выявила ряд нарушений в эксплуатации мусорного полигона под Мценском в Орловской области.

Проверку инициировали по поручению руководителя СК РФ Александра Бастрыкина после обращений местных жителей. Они жаловались на ухудшение экологической обстановки в Мценске.

Выяснилось, что с июня 2019 года по настоящее время мусорный полигон эксплуатирует ООО «Экостройсервис». При этом состояние свалки бытовых отходов не отвечает экологическим и санитарным требованиям. В частности, не обеспечена изоляция отходов, нет ограничения для выделения вредных выбросов в атмосферу, а также не обустроена дренажная система, локальные очистные сооружения. Кроме того, полигон регулярно горит. Также ограждение территории свалки повреждено.

По итогам проверки СК и прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

«В ходе расследования уголовного дела следователями осуществляется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления», — уточняют в региональном СК.

Напомним, орловцы записали и опубликовали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Они пожаловались, что задыхаются от зловония. По мнению орловцев, свалка наносит вред экологии и здоровью местных жителей.

ИА «Орелград»