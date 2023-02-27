В Орле троллейбусы сменят маршрут из-за ремонта

Плановые ремонтные работы на объекте ПАО «Россети» внесут коррективы, сообщает администрация Орла.

По данным городской администрации, во вторник, 28 февраля, в период с 09.00 до 16.00 троллейбусы №4, №6 и №7 будут курсировать до улицы Брестской. Причина – плановые ремонтные работы в районе автовокзала. Их выполняют сотрудники ПАО «Россети».

Жителей Орла просят обратить внимание на изменения графика движения электротранспорта и учитывать это при планировании поездок на указанных маршрутах.

ИА «Орелград»