В Орле троллейбусы сменят маршрут из-за ремонта

27.2.2023 | 12:24 ЖКХ, Новости

Плановые ремонтные работы на объекте ПАО «Россети» внесут коррективы, сообщает администрация Орла.

По данным городской администрации, во вторник, 28 февраля, в период с 09.00 до 16.00 троллейбусы №4, №6 и №7 будут курсировать до улицы Брестской. Причина – плановые ремонтные работы в районе автовокзала. Их выполняют сотрудники ПАО «Россети».

Жителей Орла просят обратить внимание на изменения графика движения электротранспорта и учитывать это при планировании поездок на указанных маршрутах.

ИА «Орелград»

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