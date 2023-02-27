В Орловскую область «тайно» завезли жмых

Местная агрофирма закупила товар без уведомления надзорного органа.

В Орловской области одной из местных агрофирм было объявлено сразу 28 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований и принятия мер по обеспечению соблюдения обязательных требований в области карантина растений. Подробности сообщили в пресс-службе Территориального управления Россельхознадзора. Предостережения были объявлены по результатам контрольного мероприятия, которое было проведено без взаимодействия с контролируемым лицом.

Речь идет о наблюдении за соблюдением обязательных требований, которое представляло собой анализ сведений, содержащихся в Федеральной государственной информационной системе «Аргус-Фито». Было установлено, что орловская компания в январе-феврале 2023 года не известило ТУ Россельхознадзора о доставке на территорию Орловской области нескольких партий подкарантинной продукции. В частности, в регион «тайно» были доставлены 136 тонн семян кукурузы, 100 тонн зерна продовольственной кукурузы и 375 тонн подсолнечного жмыха. Грузы поступили из Ставропольского края, а также Курской и Воронежской областей.

В ведомстве отметили, что юридическим лицом были допущены неоднократные нарушения требований Федерального закона «О карантине растений» и порядка немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной продукции. В связи с этим компании и были объявлены предостережения. Кстати, с 1 марта 2023 года изменяется порядок реализации продуктов переработки зерна.

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, сельхозтоваропроизводители и другие лица, осуществляющие деятельность в области развития зернового комплекса, с 1 марта 2023 года обязаны предоставлять сведения и информацию о партиях продуктов переработки зерна в ФГИС «Зерно». Речь идет о продуктах, произведенных в результате первичной и последующей промышленной переработки зерна. Работать с этой системой будут и хлебозаводы, и магазины, и пекарни, и рестораны, и другие участники рынка.

ИА «Орелград»