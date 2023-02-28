Коммунальщиков обязали обеспечить орловцев качественной водой

Решение было принято по иску сотрудников Роспотребнадзора.

В Орловской области Колпнянский районный суд удовлетворил исковые требования Роспотребнадзора о понуждении к выполнению мероприятий по устранению нарушений санитарного законодательства. Подробности сообщила пресс-служба суда. Иск от имени службы подал главный государственный санитарный врач по городу Ливны, Ливенскому, Должанскому, Колпнянскому и Малоархангельскому районам. Ответчиком выступило муниципальное казенное предприятие «Сервис-Стандарт».

Проведенная надзорным ведомством проверка показала, что качество питьевой воды в сетях холодного водоснабжения в населенных пунктах Колпна, Крутое, Покровка и Клевцово не отвечает нормам СанПиН «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности или безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическим показателям. В воде была зафиксирована мутность и содержание железа.

Изучив материалы, суд требования удовлетворил и обязал муниципальных коммунальщиков в течение года со дня вступления решения в законную силу привести качество питьевой воды в перечисленных населенных пунктах в соответствие с требованиями СанПиН. Также ответчика обязали осуществлять подачу питьевой воды жителям всего Колпнянского района в соответствии с санитарно-эпидемиологические требованиями к содержанию территорий городских и сельских поселений и проводить производственный контроль качества питьевой воды на объектах водоснабжения, расположенных по всему району.

ИА «Орелград»