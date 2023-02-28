Орловец добровольно сдал арсенал иностранного оружия

Мужчина принес в Росгвардию сразу четыре незарегистрированных ружья.

В Орловской области в отдел лицензионно-разрешительной работы с заявлением о добровольной сдаче сразу четырех единиц незарегистрированного оружия обратился 58-летний местный житель. Подробности сообщила пресс-служба регионального Управления Росгвардии. По версии мужчины, озвученной им силовикам, четыре охотничьих ружья иностранного производства. Он обнаружил во время уборки в квартире своего покойного отца. Оружие хранилось в диване.

«Мужчина принял решение распорядиться с бесхозным арсеналом единственно верным способом и передал его росгвардейцам, — говорят в силовом ведомстве. — После проведения проверочных мероприятий заявителя ожидает выплата денежного вознаграждения порядка 30 тысяч рублей. Сотрудники отдела лицензионно-разрешительной работы осмотрели и передали оружие на экспертизу с последующей утилизацией».

Похожий случай произошел неделей ранее в Шаблыкинском районе. Местный 40-летний житель принес в отделение лицензионно-разрешительной работы незарегистрированное охотничье ружье. Силовикам он рассказал, что нашел орудие в частном доме одного из населенных пунктов Шаблыкинского района. Оружие, завернутое в ветошь, длительное время пролежало в хозяйственной постройке под стогом сеном. Орловец предположил, что оно могло принадлежать его покойному деду.

«Правоохранители осмотрели опасную находку и установили, что несмотря на следы коррозии, гладкоствольное одноствольное ружье ИЖ-ЗК 16 калибра находится в технически исправном состоянии, — уточнили по этому поводу в силовом ведомстве. — Сотрудники Росгвардии поблагодарили заявителя за сознательность и напомнили о выплате денежного вознаграждения в размере восьми тысяч рублей за своевременное и добровольное обращение».

Сотрудники Росгвардии напоминают, что люди, добровольно сдавшие неучтенное оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, освобождаются от привлечения к уголовной ответственности и имеют право на получение денежного вознаграждения. Условия сдачи оружия на возмездной основе и «тарифы» на каждый вид оружия установлены постановлением правительства Орловской области.

ИА «Орелград»