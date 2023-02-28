В Ливнах проверили работу трех маршрутов. Есть нарушения

28.2.2023 | 11:41 ЖКХ, Новости

В Орловской области после жалоб жителей Ливенского района провели проверку работы общественного транспорта.

Фото КУ ОО «Организатор перевозок»

Сообщается, что КУ ОО «Организатор перевозок» провел проверку работы маршрутов №181 «Ливны – Лютое», №187 «Ливны – Норовка» и №281 «Ливны – Крутое». По всем трем маршрутам провели мониторинг через систему спутниковой навигации «Глонасс» и по одному организовали выездную проверку.

В рамках мониторинга выявили нарушения. Перевозчика обязали их устранить и оплатить штраф.

Также КУ ОО «Организатор перевозок» обратился к главам Лютовского и Крутовского сельских поселений с предложением обсудить с местными жителями варианты корректировки расписания движения общественного транспорта.

Добавим, что ранее жители Ливенского района жаловались на работу местных маршрутов. В частности, были претензии к работе автобусов №187. Водители нередко сокращали маршрут.

ИА «Орелград»

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