В Орле молодой наркоделец получил 8 лет колонии

Как установило следствие, орловец входил в состав преступной группы.

В Орловской области местный 26-летний житель получил обвинительный приговор по обвинению в покушении на сбыт наркотического средства в крупном размере. Дело рассмотрел Железнодорожный районный суд города Орла, а подробности процесса сообщила Орловская транспортная прокуратура. Представитель данного ведомства выступил в суде в качестве государственного обвинителя.

Орловец был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») в крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Попался он в апреле 2022 года. Было установлено, что молодой человек незаконно приобрел сверток с наркотическим средством для последующего сбыта. Оптовую партию он расфасовал в более мелкие свертки, которые затем должен был размещать в тайниках на территории всего областного центра.

«Однако довести свой преступный умысел до конца он не смог, поскольку в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан сотрудниками ЛО МВД России на станции Орел, — сообщает Орловская транспортная прокуратура. — Суд с учетом мнения государственного обвинителя Орловской транспортной прокуратуры назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу».

ИА «Орелград»