В Орле признали аморальной рекламу ресторана

Экспертный совет оценил рекламу ресторана доставки «Сытая панда».

В Орле подвели итоги очередного очно-заочного заседания Экспертного совета по применению законодательства РФ о рекламе и недобросовестной конкуренции, который действует при Орловском УФАС России. Мероприятие прошло под председательством заместителя руководителя УФАС Елены Гришуновой. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства. На суд экспертов была вынесена реклама ресторана доставки «Сытая панда».

Как уточнили в УФАС, поводом стали многочисленные жалобы жителей Орла на рекламу сета роллов с «неоднозначным названием, представляющим собой «игру слов», содержащим нецензурное выражение». Мягко говоря, авторы рекламы обыграли название известного острова Бали. Реклама распространялась в лифтах жилых домов в Орле, где увидеть ее мог каждый, в том числе и дети.

Эксперты по итогам своего заседания признали рекламу неэтичной и недопустимой с точки зрения морали и нравственности. Они указали в своем решении, что спорная реклама дает отсылку не к жаркому тропическому острову Бали, а «воспринимается как завуалированная форма нецензурного, непристойного слова, употребляемого в ненормативной лексике, а такая форма привлечения внимания к товару является недопустимой».

«В настоящее время, с учетом позиции экспертов, решается вопрос о возбуждении Орловским УФАС России дела по признакам нарушения части 6 статьи 5 Закона «О рекламе» в отношении рекламодателя спорной рекламы», — резюмируют в антимонопольной службе региона.

Согласно указанной норме в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений.

ИА «Орелград»