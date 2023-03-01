«Монолитстрой» будет ремонтировать дороги в Знаменке

Компания получила контракт от администрации Орловского муниципального округа.

По окончании срока подачи заявок на электронный аукцион по отбору подрядчика подана только одна. Цена контракта равна начальной — 33 149 577 рублей 88 копеек.

В перечне ремонтируемых дорог местного значения переулки Торговый и Пионерский, улицы Пионерская, 50 лет Октября и Юбилейная. Общая протяженность участков чуть более 3,3 километра. Работы необходимо завершить до 5 сентября.

Отметим, эта же компания ремонтировала в Орле улицу Пионерскую. Сроки окончания работ неоднократно переносились. В итоге плитку укладывали в мороз. Работы пока не завершены, хотя сдача планировалась еще в 2022 году.

ИА «Орелград»