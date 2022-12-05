Директор «Орелгосзаказчика» прокомментировал укладку плитки в мороз

Работяги продолжают благоустраивать улицу Пионерскую в Орле, несмотря на 12 градусов мороза.

Вопрос о качестве ремонта при неблагоприятных погодных условиях был задан в ходе аппаратного совещания в администрации Орловской области 5 декабря.

Вице-спикер заксобрания Михаил Вдовин отметил, что километр работ стоит до 50 млн рублей. Политик поинтересовался, какова система контроля и почему дороги рассыпаются? Михаил Вдовин привел пример.

«Вчера холодно было, даже из дома не хотелось выходить, а на улице Пионерской укладывали плитку при 12-градусном морозе. Может новые технологии?»

Директор КУ ОО «Орелгосзаказчик» Александр Ященко ответил, что вопрос качества ключевой.

«Понятно, что сейчас существуют технологии, которые позволяют укладывать при достаточно низких температурах. Здесь всегда возникает вопрос о целесообразности, цены и качества. Могу заверить, что мы асфальт в снег класть не будем. Пионерская — объект в городе, — снял с себя ответственность Александр Ященко, так как не является заказчиком по этому контракту. — Лучше при таких температурах этого не делать».

Отметим, в Орле улицу Пионерскую за 72 млн рублей ремонтирует ООО «МонолитСтрой». Компании был выдан значительный аванс – 50%. Первоначальный срок сдачи объекта – конец октября. Однако он был смещен до 10 декабря дополнительным соглашением. Губернатор Орловской области Андрей Клычков на одном из совещаний отмечал, что «это будет некий образец для того, как в центральной части такие работы нужно выполнять».

ИА «Орелград»