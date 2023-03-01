В Орле клещ сорвал поставку зерна

Опасный вредитель был обнаружен при обследовании отгружаемой партии пшеницы.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям объявило предостережение одной из орловских аграрных компаний с целью недопущения выпуска в обращение небезопасного зерна. Как пояснили в пресс-службе ведомства, меры были приняты по итогам проведения контрольного мероприятия без взаимодействия, то есть в рамках мониторинга безопасности зерна и продуктов его переработки.

Сообщается, что компания сама обратилось в контролирующий орган за получением карантинных сертификатов. Она планировала отправить в Тульскую область 420 тонн зерна продовольственной пшеницы. Однако в данной партии зерна был выявлен мучной клещ, который считается опасным вредителем зерновых. В связи с этим и были приняты оперативные меры.

«В соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» зараженность зерна вредителями хлебных запасов не допускается, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Вредители хлебных запасов наносят зерну повреждения, ухудшают его потребительские свойства».

Также в ведомстве сообщили, что его сотрудниками в текущем году был проконтролирован экспорт 136,1 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки, в том числе непосредственно из Орловской области – 48,6 тысячи тонн. Текущий показатель контроля на 57 процентов превышает уровень прошлого года. В целом на экспортные партии зерновых было оформлено 2790 фитосанитарных сертификатов.

«Зерно и продукты его переработки экспортированы в Латвию, Беларусь, Иран, Китай, Польшу, Бельгию, Турцию, Молдову, Казахстан, Киргизию, Туркменистан, Узбекистан, — перечисляют в ТУ Россельхознадзора. — В перечень отгруженных сельскохозяйственных культур вошли пшеница, кукуруза, лен, рапс, ячмень, овес, подсолнечник, гречиха, соевые бобы».

Все партии товара предварительно прошли лабораторные исследования и были признаны соответствующими фитосанитарным требованиям, а также требованиям безопасности и качества Евразийского экономического союза и стран-импортеров.

ИА «Орелград»