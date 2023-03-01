В Орле перевозчик пытается оспорить расторжение договора с администрацией

Индивидуальный предприниматель Марина Кривова подала иск к управлению ЖКХ и транспорта администрации Орла.

Она требует отменить расторжение договора с ней на обслуживание городских маршрутов в одностороннем порядке.

Кроме того, бизнесвумен попросила предоставить обеспечение иска. А именно, на время разбирательства приостановить действие документов о расторжении муниципального контракта.

Как сообщает издание «Вечерний Орел», иск Кривовой в Арбитражном суде приняли к рассмотрению, однако в его обеспечении отказано. Суд не нашел реальной угрозы неисполнения итогового судебного акта по делу. Также стала известна дата предварительного заседания по рассмотрению иска. Оно состоится 23 марта.

Добавим, что ИП Кривова М.Н обслуживала в Орле маршрут №9. Мэрия в одностороннем порядке расторгла с ней контракт на оказание услуг по пассажирским перевозкам. Это произошло после выявленных нарушений графика работы городского маршрута.

Отметим, ранее Марина Кривова и ее супруг, также занимающийся перевозками, обвинили заместителя мэра Вадима Ничипорова в вымогательстве взяток. Чиновник назвал заявления предпринимателей ложью.

ИА «Орелград»