Депутатам запретили использовать отчеты для агитации

В Ливнах начали действовать новые правила отчета депутатов перед избирателями.

В орловском райцентре Ливны начало действовать новое положение «О проведении отчетов депутатов Ливенского городского Совета народных депутатов перед избирателями». Речь идет об отчетах народных избранников перед избирателями о своей работе. Делается это для: создания условий для получения избирателями полной и достоверной информации о деятельности депутата; обеспечения открытости и публичности в деятельности депутата; повышения уровня доверия избирателей к депутату; обеспечения взаимодействия депутата с избирателями.

По новым правилам отчет проводится ежегодно в марте-апреле, причем каждый городской парламентарий обязан представить его лично. Встреча с избирателями по отчету проводится на территории избирательного округа депутата, как правило, в удобное для избирателей время. Регламент отчета определяется депутатом самостоятельно и озвучивается им перед началом мероприятия, он является обязательным для всех участников. Регламент может предусматривать продолжительность выступления самого депутата, право избирателей задавать вопросы, обязанность ответов депутата на вопросы избирателей. Регламентом могут быть предусмотрены выступления избирателей по отчету и заключительное слово депутата.

Согласно новому положению, отчет не может носить агитационный характер. При этом он должен содержать информацию об участии депутата в заседаниях горсовета и работе постоянных комиссий, рабочих групп и иных рабочих органов горсовета, о его правотворческой деятельности (количестве подготовленных и внесенных проектов решений, поправок к ним и результатах их рассмотрения). Парламентарий обязан доложить избирателям о сделанных им обращениях и запросах и рассказать о мерах, которые были приняты по ним.

Также нардеп обязан отчитаться о реализации ежегодных депутатских наказов, о проведенных личных приемов граждан, о количестве поступивших и рассмотренных обращений граждан и результатах их рассмотрения, о взаимодействии с организациями независимо от организационно-правовой формы, общественными объединениями, органами государственной власти и местного самоуправления. Новые правила разрешают парламентариям отчитываться и об иных формах депутатской деятельности. Информация о результатах отчета может размещаться на официальном сайте Ливенского горсовета и на персональных депутатских страницах в социальных сетях.

ИА «Орелград»