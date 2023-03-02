Директору ООО «Партнер» предъявлено обвинение в уклонении от налогов

В числе учредителей компании до недавнего времени были мэр Орла Юрий Парахин и его супруга.

Следователи СК по Орловской области завершают расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Партнер». Ему предъявили окончательное обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 51 миллиона рублей.

По версии следствия, в период с 2018 по 2021 год директор ООО «Партнер» создал схему минимизации налоговых обязательств общества путем дробления бизнеса. Он распределял средства фирмы на подконтрольные взаимозависимые юридические и физические лица ради экономии на налогах за счет «упрощенки».

Таким образом директор компании уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 51 миллиона рублей. Это считается особо крупным размером. По факту возбудили уголовное дело.

«В настоящее время предварительное следствие находится на завершающем этапе, принимаются необходимые меры, направленные на скорейшее завершение расследования», — добавили в региональном СК.

По данным kartoteka.ru, директором с августа 2017 года является Владимир Барков. Учредители на настоящий момент Светлана Литвак и Елена Быковская. До апреля 2021 года доля вклада Анастасии Парахиной — 60%. До декабря 2019 года в числе учредителей был мэр Орла Юрий Парахин, ранее возглавлявший администрацию Орловского района.

ИА «Орелград»