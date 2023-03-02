Мост в Тайное будет строить подрядчик, работающий на Красном мосту

2.3.2023 | 7:28 Новости, Строительство

Обошлись без конкурентов и предложили 150 млн рублей аванса.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе эфира в соцсетях 1 марта проинформировал, что мостом деревни Касьяновку и Тайное в ОМО свяжет ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22».

Напомним, эта компания должна в ноябре 2023 года завершить работы на Красном мосту. Кроме того, Уваровская ПМК-22 провела в 2022 году реконструкцию моста в Ливенском районе через реку Сосна.

Отметим, на сайте «Госзакупки» победитель открытого конкурса на капстроительство моста через Оку пока не назван. Однако отмечено, что по результатам рассмотрения заявок принято решение о признании только одной соответствующей требованиям. Цена контракта — 308 088 244 рубля 61 копейка. Аванс — 50%. К работам подрядчик должен приступить в мае 2023, завершить – 31 декабря 2024 года.

ИА «Орелград»

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