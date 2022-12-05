Подрядчик Красного моста скоро сдаст объект под Ливнами

Готовность около 92%, сообщил 5 декабря на аппаратном совещании в администрации Орловской области директор КУ ОО «Орелгосзаказчик» Александр Ященко.

Над переправой через реку Сосна на автодороге Вахново — Важжова в Ливенском районе работает московское ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22». Окончание по контракту — 11 декабря 2022 года.

«Рассчитываю, что до этого срока работы будут закончены и мы сдадим объект в эксплуатацию. Там проблем не вижу», — заявил Александр Ященко.

Напомним, на ливенском объекте изначально работал «Ремпспецмост», который также сорвал ремонт Красного моста в Орле. «Уваровская передвижная механизированная колонна №22» подхватила и этот госконтракт. Стоимость работ около 253,3 млн рублей.

На фото мост до ремонта. Его ежегодно затапливало в половодье. Новый мост должен быть значительно выше. Он решит проблему транспортной доступности.

ИА «Орелград»