Орловец через суд потребовал вернуть ему паспорт СССР

Свои требования мужчина подкрепил судебным иском к Российской Федерации.

Болховский районный суд Орловской области рассмотрел интересное дело по заявлению местного жителя, который выставил требование о возвращении ему паспорта гражданина СССР. Отметим, что ответчиком в данном деле выступала Российская Федерация. Как сообщили в пресс-службе райсуда, истец в заявлении указал, что является гражданином Союза Советских Социалистических республик, и такое гражданство принадлежит ему по праву рождения.

«Заявление о выходе из гражданства СССР он не подавал, решений о лишении его гражданства СССР уполномоченными органами власти не было, — следует из информации суда. — Государство Российская Федерация не является правопреемником СССР. В ходе рассмотрения дела настаивал, чтобы ему вернули паспорт СССР».

Однако суд в удовлетворении исковых требований отказал, посчитав, что выдача истцу паспорта гражданина Российской Федерации была произведена в законном порядке, причем на основании его личного заявления. Поэтому оснований для возврата ему паспорта СССР не имеется. Впрочем, решение еще не вступило в законную силу, а гражданин несуществующего ныне государства уже подал апелляционную жалобу.

«При вынесении решения суд руководствовался указом президента РФ № 232 «Об основном документе, удостоверяющим личность гражданина РФ на территории РФ», Федеральным законом от 28.12.1991 № 1948-1 «О гражданстве Российской Федерации», согласно которым паспорт гражданина СССР, удостоверяющий личность гражданина РФ, действителен до замены его в установленные сроки на паспорта гражданина РФ, — объяснили в пресс-службе Болховского районного суда. — Гражданами РФ признаются все граждане бывшего СССР, постоянно проживающие на территории РФ на день вступления в силу названного закона, если в течение одного года после этого дня они не заявят о своем нежелании состоять в гражданстве РФ».

Люди, родившиеся 30 декабря 1922 года и позднее и утратившие гражданство бывшего СССР, считаются состоявшими в гражданстве РФ по рождению, если родились на территории Российской Федерации или если хотя бы один из родителей на момент рождения ребенка был гражданином СССР и постоянно проживал на территории РФ. Под территорией РФ в данном случае понимается территория Российской Федерации по состоянию на дату их рождения, добавили в суде.

ИА «Орелград»