Орловец отсудил 700 тысяч рублей за нападение быка

Животное переломало ему ребра и ключицу.

Житель Орловской области стал жертвой нападения быка-производителя, когда проходил мимо фермы. Мужчина обратился в суд с иском к владельцу животного. Он потребовал от фермера возместить ему причиненный физический ущерб и моральные страдания после нападения животного. Потерпевший пояснил, что шел мимо фермы сквозь стадо коров, которых не мог обойти. При этом пастуха поблизости не было – как позже выяснилось он отлучился, чтобы подогнать другую часть стада.

В какой-то момент на мужчину напал бык-производитель. Животное его ударило, повалило на землю и несколько минут катало, продолжая наносить удары. Потерпевший смог встать и добраться до родственников, к которым держал путь. Мужчину госпитализировали с переломами ребер, ключицы и травмой легких. Возместить причиненный здоровью ущерб в добровольном порядке фермер отказался.

Суд установил, что ответчик допустил безнадзорный выгул опасного быка и несет ответственность за последствия. Также выяснилось, что в носу животного не было кольца, которое могло бы помочь остановить быка.

Первая судебная инстанция частично удовлетворила иск, но ответчик не согласился с решением и оспорил его в Орловском областном суде. По итогам рассмотрения апелляции фермера признали виновным и постановили взыскать с него в пользу истца 700 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного быком-производителем вреда.

ИА «Орелград»