Орловских школьников начали массово проверять

Всероссийские проверочные работы стартовали в регионе.

В Орловской области с 1 марта взяли старт традиционные Всероссийские проверочные работы (ВПР). Как пояснили в Орловском региональном центре оценки качества образования, в этом году они пройдут по 20 мая, причем школам дано право самостоятельно определять даты проведения таких работ для каждого класса и предмета. Школы установят их на свое усмотрение, но в рамках установленного расписанием периода. Свой старт ВПР, как и в предыдущие годы, взяли с проверочных работ для учеников 10-х и 11-х классов.

«С 1 по 25 марта одиннадцатиклассники региона будут выполнять ВПР по истории, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам (английский, немецкий или французский), десятиклассники — по географии, в том случае, если по учебному плану общеобразовательной организации изучение данного предмета заканчивается в 10-м классе», — уточнили в Региональном центре оценки качества образования.

В учреждении добавили, что проверочные работы для одиннадцатиклассников проводятся по тем предметам, которые они не выбрали для сдачи в форме Единого государственного экзамена. Кстати, конкретные предметы для ВПР для учащихся 10-х и 11-х классов также на свое усмотрение определяют руководители школ. Что касается остальных школьников, то на 15 марта намечен старт ВПР для обучающихся 4-8-х классов. Проверочные работы для них также закончатся только 20 мая 2023 года.

«С демоверсиями ВПР-2023 можно ознакомиться на сайте федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» (ФИОКО) (в разделе «Оценка качества образования. Всероссийские проверочные работы в ОО»)», — рекомендуют в Региональном центре оценки качества образования.

ИА «Орелград»