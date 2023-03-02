Следователи выясняют причины гибели мужчины, обнаруженного в детском парке Орла

2.3.2023 | 13:50 Видео, Новости

Тело погибшего заметили случайные прохожие подо льдом в Орлике 1 марта.

На странные очертания обратили внимание люди, проходившие по маленькому мосту к Стрелке. К мысли, что стоит вызвать спасателей, привела показавшаяся у поверхности рука. Сотрудники МЧС вытащили погибшего на берег. При себе у мужчины был военный билет.

«Первый областной» сообщает, мужчина находился в воде несколько дней. Вероятно, он оказался в реке на участке от подвесного моста до Стрелки, тело вряд ли преодолело плотину. Предварительный осмотр не показал следов насильственной смерти. Причина гибели будет известна после детального исследования, сообщили журналистам правоохранители.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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