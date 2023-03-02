В Орле простились с погибшим в СВО добровольцем

Денис Ширяев погиб при исполнении воинского долга. Бойца похоронили на Аллее Славы в Орле.

Информацию о мужчине разместило орловское отделение «Союза солдатских матерей». По словам родственников погибшего бойца, 40-летний Денис Ширяев записался в боевой армейский резервный состав и отправился добровольцев в зону СВО.

Он погиб 27 декабря прошлого года во время разминирования. В январе текущего года Дениса Ширяева похоронили на Аллее Славы в Орле.

Денис Ширяев — уроженец Пермской области. Ребенком он переехал с семьей в Залегощенский район Орловской области. В последнее время Денис жил в Орле.

У бойца остался сын.

ИА «Орелград»