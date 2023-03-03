Глава КСП рассказал силовикам о нарушениях по нацпроектам

Константин Паршин принял участие в совещании по обеспечению правопорядка.

Председатель областной Контрольно-счетной палаты Константин Паршин принял участие в заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Орловской области. Напомним, оно прошло под председательством губернатора Андрея Клычкова. В нем приняли участие руководители силового сектора, правоохранительных ведомств, в том числе прокурор Орловской области Алексей Тимошин, представители УМВД.

Как сообщили в КСП, Константин Паршин «довел до сведения участников заседания информацию о нарушениях, выявленных в ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в части реализации национальных проектов». После этого участники «проанализировали выявленные правонарушения в ходе реализации национальных и федеральных проектов, в том числе коррупционного характера, а также меры, направленные на их предупреждение и пресечение».

Напомним, на днях КСП обнародовала информация по результатам аудита отдельных закупок в рамках реализации национального проекта «Образование» на территории Орловской области. Объем финансового обеспечения по нему на начало 2023 года составил 1,288 миллиарда рублей, освоено было 99 процентов из них. По результатам аудита отдельных закупок были установлены нарушения и замечания.

Например, КСП выяснила, что одним из заказчиков две закупки на общую сумму 3,532 миллиона рублей были искусственно раздроблены на несколько договоров с единственным поставщиком. По двум контрактам не был установлен порядок сдачи-приемки выполненных работ, еще по одному контракту на строительство объекта подрядчиком не были представлены договоры, заключенные с субподрядчиками, а также акты выполненных работ.

Еще в одном случае муниципальным учреждением необоснованно были изменены существенные условия контракта, а именно: дополнительным соглашением в локальную смету были внесены новые виды работ по ремонту на общую сумму 871,53 тысячи рублей. Также КСП указала на то, что учреждением был заключен контракт на поставку компьютерного оборудования на сумму 396,49 тысячи рублей без указания на конкретные характеристики товара.

С отдельными заказчиками были заключены договоры без предоставления обеспечения исполнения договоров. По четырем договорам оплата за поставку товара на общую сумму 1,929 миллиона рублей была произведена позже установленного срока на 14-30 дней. Кроме того, в нарушение норм Федерального закона № 44-ФЗ заказчики не направили недобросовестным поставщикам и подрядчикам требования об уплате неустойки на общую сумму 315,3 тысячи рублей. Были выявлены и другие нарушения.

ИА «Орелград»