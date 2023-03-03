Главврач Мценской ЦРБ ушел на пенсию

Одну из районных больниц Орловской области покинул главный врач.

С поста руководителя Мценской ЦРБ по собственному желанию ушел Владимир Швец.

«ОрелТаймс» со ссылкой на Департамент здравоохранения Орловской области уточнят, что увольнение связано с его выходом на пенсию. Соответствующий приказ был подписан еще 21 февраля текущего года.

Известно, что с 6 марта временно обязанности руководителя медучреждения будет заместитель главврача по амбулаторно-поликлинической работе Ираида Глаголева. Она останется на посту до назначения нового руководителя районной больницы, добавили в Департаменте.

Отметим, в минувшем году в Мценской ЦРБ были выявлены серьезные нарушения при выполнении ремонта зданий и закупке медицинского оборудования, выплате зарплате зарплат сотрудникам.

ИА «Орелград»