Облсовет утвердил новую меру поддержки мобилизованных

3.3.2023 | 14:07 Новости, СВО

Речь идет об оплате расходов на газификацию частных домов в Орловской области.

С инициативой новой выплаты выступил председатель облсовета Леонид Музалевский. Уточняется, что на меру соцподдержки могут рассчитывать мобилизованные орловцы, а также совместно проживающие с ними родители, супруги и дети, в том числе усыновленные. За счет областного бюджета будут компенсировать фактическую стоимость газификации домовладений. Максимум – до 100 тысяч рублей.

По итогам рассмотрения законопроект о новой мере социальной поддержки мобилизованных депутаты одобрили в первом и втором чтении.

«Отмечу, что депутатским корпусом постоянно прорабатываются варианты расширения списка мер поддержки мобилизованных граждан», — цитирует Леонида Музалевского пресс-служба облсовета.

ИА «Орелград»

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