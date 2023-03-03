УГИБДД предложило закрыть Нарышкинскую объездную

3.3.2023 | 11:02 ЖКХ, Новости

Ямы, выбоины, торчащая проволока и штыри прославили Орловскую область далеко за его пределами.

Фото группы «ДТП Орел и автохамы»

 

Особенно страдают дальнобойщики, которые не могут объехать разбитую дорогу по населенным пунктам.

В конце 2019 года объездная была открыта, все еще находится на гарантии. 11 километров трассы обслуживает ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск.

«Направлена информация в адрес организации, несущей ответственность за содержание автодороги «Орел — Брянск», с предложением о закрытии данного участка до полого восстановления проезжей части», — сообщил журналистам «Орловского информбюро» начальник отделения УГИБДД УМВД России по Урицкому району Алексей Попрядухин.

В областной администрации пояснили, что в первой декаде марта планируется ремонт, в рамках содержания автодороги. Только практика показывает, что такие латки держатся недолго.

Фото группы «ДТП Орел и автохамы»

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования