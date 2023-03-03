УГИБДД предложило закрыть Нарышкинскую объездную

Ямы, выбоины, торчащая проволока и штыри прославили Орловскую область далеко за его пределами.

Особенно страдают дальнобойщики, которые не могут объехать разбитую дорогу по населенным пунктам.

В конце 2019 года объездная была открыта, все еще находится на гарантии. 11 километров трассы обслуживает ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск.

«Направлена информация в адрес организации, несущей ответственность за содержание автодороги «Орел — Брянск», с предложением о закрытии данного участка до полого восстановления проезжей части», — сообщил журналистам «Орловского информбюро» начальник отделения УГИБДД УМВД России по Урицкому району Алексей Попрядухин.

В областной администрации пояснили, что в первой декаде марта планируется ремонт, в рамках содержания автодороги. Только практика показывает, что такие латки держатся недолго.

ИА «Орелград»