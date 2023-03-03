В Институте развития образования прошла творческая встреча

3.3.2023 | 9:30 Новости, Общество

Собрались выдающиеся наставники Орловской области.

Накануне, 2 марта, в рамках Года педагога и наставника депутат Орловского областного Совета, председатель реготделения Партии пенсионеров Иван Устинов посетил творческую встречу с наставниками БУ ОО ДПО «Институт развития образования».

2023 год Президентом России Владимиром Путиным объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это признание значимости профессии педагога, его важности для формирования будущих поколений нашей страны.

Сегодня роль педагога  имеет жизненно важное значение, отметил Иван Устинов. Несмотря на изменения нашей жизни, содержание понятия «Учитель» не меняется сотни лет. Современные аналитики выяснили, что среди профессий, от которых зависит развитие страны и общества, учителя смогут уступить лишь военным и врачам. Но, если добавить в этот рейтинг пункт ответственности  за настоящее и будущее детей, то, несомненно, профессия педагога будет на первом месте, подчеркнул Иван Устинов.

«Наставник – человек, который сопровождает другого на пути развития и помогает двигаться по нему быстрее: делится знаниями и опытом, развивает навыки и подсказывает, как решать сложные задачи, — обратился к собравшимся Иван Устинов. — Главное, чему учит профессия педагога – умению жить. Жить среди людей. Ежедневно приобретается и накапливается опыт включения в человеческое сообщество, в котором надо быть востребованным».

Иван Устинов выразил благодарность организаторам  и директору БУ ОО ДПО «Институт развития образования» Ирине Патроновой за профессионально организованную творческую встречу.

ИА «Орелград»

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