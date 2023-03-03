В Ливенском районе утонул рыбак

3.3.2023 | 9:49 Новости, Происшествия

Тело мужчины обнаружили в реке Сосна близ поселка Урицкий Орловской области.

По оперативным данным регионального МЧС, 2 марта в 15.05 поступило сообщение об утонувшем в реке Сосна рыбаке. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили тело мужчины. Оно находилось частично подо льдом в четырех метрах от берега.

Водолазы извлекли тело из реки и передали его сотрудникам полиции. Правоохранители и СК проводят проверку по факту гибели на воде. Им предстоит выяснить обстоятельства и причины смерти мужчины.

ИА «Орелград»

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