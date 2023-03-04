Подведены итоги «битвы» за ремонт крыши орловского детсада

4.3.2023 | 10:02 Новости, Строительство

На участие в аукционе было подано девять заявок.

Фото МБДОУ «Детский сад «Теремок»

Начальная цена капитального ремонта крыши здания МБДОУ «Детский сад «Теремок» Залегощенского района Орловской области была 6,32 млн рублей. В ходе аукциона стоимость работ снижена до 4 млн рублей. Победителем признано орловское ООО «СК Центр». Работы должны быть завершены до 31 июля 2023 года. Эта же компания выиграла контракт на капремонт Высокинского СДК в Мценском районе.

Отметим, в УФАС по Орловской области подана жалоба предпринимателем Захиджоном Пазилжоновичем Тожибаевым. Определение подрядчика временно приостановлено. Этот  предприниматель пожаловался и на конкурс по улице Полярной в Орле.

ИА «Орелград»

 

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