 «Газ Ресурс» получил скромный контракт на улицу Полярную в Орле

3.3.2023 | 12:07 Новости, Строительство

Скандальный подрядчик стал единственным участником открытого конкурса.

Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Полярной обойдется в 14 361 190 рублей. Размер аванса – 30%. Завершение работ запланировано на конец июня 2023 года, указано в проекте контракта на сайте «Госзакпуки«.

Подписание контракта отложено до рассмотрения жалобы УФАС по Орловской области. Претензии есть у предпринимателя Захиджона Пазилжоновича Тожибаева.

В минувшем году компания ремонтировала ряд объектов в Орле: Комсомольскую площадь и прилегающие проезды, улицы Максима Горького и Ломоносова, Караческое шоссе. Также «Газ Ресурс» выиграл ряд конкурсов на работы в районах области. Общий объем средств по всем контрактам около миллиарда. Почти по всем объектам были сорваны сроки. (Это связывали с закрытием асфальтового завода в Северном районе).  Кроме того, были претензии к качеству.

ИА «Орелград»

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