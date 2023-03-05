Орловчанка засудила продавца за плохой смартфон ценой 125 тысяч

Купленный в магазине аппарат перестал работать.

Северный районный суд города Орла частично удовлетворил исковые требования местной жительницы по иску о защите прав потребителей. Подробности сообщила пресс-служба суда. Женщина оказалась недовольна дорогостоящей покупкой, которая принесла ей не только убыток, но и горькое разочарование. Из иска следовало, что орловчанка в начале апреля 2022 года купила в магазине цифровой и бытовой техники и электроники смартфон стоимостью 125 999 рублей.

«Спустя некоторое время телефон перестал работать, — следует из информации суда. — В тот же день товар был передан продавцу для безвозмездного устранения недостатков и предъявлена претензия о расторжении договора и возврате денежных средств. В установленный законом срок ответчиком недостатки устранены не были».

Женщина обратилась в суд и попросила расторгнуть договор купли-продажи смартфона, взыскать с продавца в свою пользу стоимость неисправного товара, а также неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Последний, по ее мнению, должен был составить ровно половину от присужденной суммы. Изучив обстоятельства гражданского дела, суд первой инстанции частично удовлетворил заявленные требования. Прежде всего, договор купли-продажи смартфона по решению суда был расторгнут.

Далее продавца обязали вернуть покупательнице стоимость товара в вышеуказанной сумме, то есть 125 999 рублей. Кроме того, ответчик должен заплатить неустойку в размере 31 499 рублей 75 копеек и компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей. Суд счел справедливым и законным и требование о наложении штрафа, однако его сумму суд сам пересчитал с учетом принципа соразмерности содеянному. В результате размер штрафа был снижен до 45 000 рублей.

«Ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу, однако суд вышестоящей инстанции оставил решение Северного районного суда города Орла без изменения, а апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения», — подвели итоги в ведомственной пресс-службе.

ИА «Орелград»