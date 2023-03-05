Полтысячи школьников прошли антинаркотическую пропаганду

Профилактические мероприятия провели сотрудники правоохранительных органов.

В январе 2023 года в Орловской области в рамках осуществления антинаркотической профилактической работы сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) было проведено 17 профилактических мероприятий. Они охватили аудиторию свыше 540 человек, из которых 495 – это несовершеннолетние слушатели. Такие данные привели в региональном Управлении МВД. Кроме того, для привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления было организовано проведение регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе».

Также УМВД сообщает, что в первом месяце 2023 года в регионе сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами было пресечено 35 фактов незаконного оборота наркотических средств. В их числе 24 тяжких и особо тяжких преступления, 17 — совершенных в крупном и особо крупном размере, 17 — связанных со сбытом наркотиков. По выявленным преступлениям линии НОН из незаконного оборота было изъято 0,929 кг наркотических средств. К уголовной ответственности по расследованным уголовным делам привлечено 30 человек. Также было пресечено 48 административных правонарушений по линии незаконного наркооборота.

Ранее начальник УМВД Юрий Савенков, выступая с отчетом в Орловском облсовете народных депутатов, отметил, что в целом принимаемые в регионе организационно-профилактические и практические меры способствовали сохранению доверия населения к сотрудникам полиции. Об этом свидетельствует и проведенный ФСО России в ноябре 2022 года опрос общественного мнения. Он показал, что по сравнению с предыдущим годом уверенность в обеспечении личной и имущественной безопасности у орловцев повысилась на 9 процентов, а удовлетворенность работой органов внутренних дел возросла на 8,2 процента.

ИА «Орелград»