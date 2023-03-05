В Орле почти 17 тысяч электронных подписей выдали бесплатно

Налоговики рассказали о работе по дистанционному перевыпуску КЭП.

В Орловской области налоговики и налогоплательщики оценили удобство и преимущества дистанционного перевыпуска квалифицированного сертификата ключа электронной подписи, так называемого КСКЭП. Получить данную услугу можно без личного посещения налоговой инспекции. Как говорят в региональном Управлении ФНС России, простые орловцы дали высокую оценку данной услуге, о чем красноречиво говорит и статистика.

По данным ведомства по состоянию на 1 февраля 2023 года точками выдачи Удостоверяющего центра ФНС России в Орловской области было выдано около 16,8 тысячи КСКЭП, причем данная услуга клиентам оказывалась бесплатно. Обратили внимание налоговики и на рост ее популярности. Сообщается, например, что только в январе 2023 года сотрудниками регионального Управления ФНС выпустили свыше тысячи сертификатов квалифицированных электронных подписей, что почти на 10 процентов превысило показатели аналогичного периода предыдущего года.

«Данный функционал доступен пользователям интернет-сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» при использовании действующего квалифицированного сертификата, ранее полученного в Удостоверяющем центре ФНС России, — объяснили в областной налоговой службе. — Подробно процесс перевыпуска КСКЭП описан в руководстве пользователя по работе с личными кабинетами, доступном для скачивания на главной странице сервисов».

ИА «Орелград»