Эксперты разрешили обновить «Болховкин луг»

Проект благоустройства парка в Болхове получил положительное заключение.

Эксперты выдали положительное заключение на проведение в Болхове земляных, строительных, хозяйственных и иных работ на земельном участке, отведенном под проект благоустройства территории парка «Болховкин луг». Данный участок расположен по переулку Колгина. При этом эксперты наказали в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта археологического наследия, незамедлительно приостановить работы и в течение трех дней уведомить областные власти о находке.

Проект благоустройства территории парка «Болховкин луг» прошел, по сути, уже две проверки. Заключение государственной историко-культурной экспертизы было оформлено в виде акта 1 марта 2023 года в Воронеже. А ранее, в феврале 2023 года, на отведенном под строительные работы участке была проведена археологическая разведка. Ее провела экспедиция Межрегионального центра археологических исследований. Площадь участка составляет 19 000 квадратных метров. Он находится в защитных зонах двух объектов культурного наследия, в том числе Георгиевской церкви. В ходе полевых археологических работ произведен натурный осмотр земельного участка, проведена его подробная фотофиксация и заложено два разведочных археологических шурфа. Археологических находок и других признаков культурного слоя в шурфах не было выявлено. После окончания работ их засыпали.

Добавим, что участок, обследованный археологами, расположен в заболоченной пойме реки Нугрь. На момент проведения обследования он представлял собой площадку, поросшую деревьями и кустарником. Эксперты, кстати, отмечают, что Болховский район в археологическом плане изучен слабо. Сплошные разведочные работы проводились только по реке Нугрь, а также было выявлено несколько памятников на реке Орс. Всего в Болховском районе известно около 40 памятников археологии. Они относятся к разным хронологическим периодам, но большинство – это поселения раннего железного века, а также селища XI-XIII и XIV-XVII вв.

Ближайший к участку обследования известный объект археологического наследия – ОКН «Городище». Археологической экспедицией ГК «Черноземье» в 2020-2021 гг. была проведена археологическая разведка на объекте культурного наследия федерального значения «Городище», датируемом XIV-XVI вв. Ранее археологические исследования на территории Болхова не проводились. В процессе обследования был изготовлен подробный топографический план памятника археологии, определены его границы, структура, мощность культурных напластований, датировка и современное состояние.

Кстати, ране на основе анализа письменных источников известный орловский исследователь Неделин для города XVII века выделил планировочную структуру его укрепленной части: «Пустое городище», Кремль и Острог. Данная гипотеза подтвердилась в процессе археологических исследований. Помимо этого, исследователь предположил и возможное местонахождение древнерусского Болхова. Его первое упоминание связано с междоусобной войной 1196 года Неделин поместил его в юго-восточной части Кремля и северо-восточнее «Пустого городища». При шурфовке на этом участке были выявлены потревоженные (при строительстве храма) погребения XVII-XVIII вв. Их специалисты связали с кладбищем, существовавшим при церкви Троицы Живоначальной. В переотложенном культурном слое были выявлены как находки XVII-XIX вв., так и немногочисленные фрагменты глиняной посуды XIV-XV вв. Средневековые древности на территории Болхова были обнаружены впервые.

ИА «Орелград»