«Он спас нам жизнь». В школе Орла вспомнили участника СВО Егора Канатникова

6.3.2023 | 13:39 Новости, СВО

Вечер памяти Егора Канатникова прошел в школе №50. Боец СВО был ее выпускником. Егор погиб в специальной военной операции год назад.

На «Час мужества», посвященный Егору Канатникову, к школьникам пришел его сослуживец Николай. Он вспомнил, как орловский боец спас жизни товарищей по оружию.

«28 февраля 2022 года у нас пропала связь с танковой ротой, мы оказались одни. За нами приехал именно Егор. Он вернул нас в расположение. Кто знает, что было бы с нами, если бы не он. Он оставил свой след в моём сердце, и мне до сих пор не верится, что его никогда не будет с нами», — признался военнослужащий.

По его словам, Егор Канатников был очень волевым человеком. Он всегда точно и даже с некоторым азартом выполнял боевые задачи.

Егор героически погиб 6 марта прошлого года в ходе СВО.

ИА «Орелград»

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