Орловский Роспотребнадзор посоветовал, как выбрать хорошие цветы

Эксперты назвали признаки свежих букетов и напомнили способы их сохранения.

При выборе букета эксперты советуют обратить внимание на стебель цветка – он не должен быть слишком сухим. Еще одна гарантия свежести цветка – наличие «рубашечного листа». Второй критерий – состояние самих бутонов. Лучше всего, когда они полураскрытые. У несвежих цветов лепестки обычно выглядят вялыми и осыпаются при прикосновении.

После покупки букета необходимо сразу поместить его в вазу с водой – так он сохранит свежесть и привлекательный внешний вид. Резкие перепады температуры также могут негативно сказаться на состоянии цветов.

Чтобы букет радовал дольше, стебли важно подрезать. У цветов с толстым и мягким стеблем нужно делать косой срез, у древовидных его необходимо расщепить ножом. Также букет простоит дольше, если в воду добавить щепотку сахара. Такую «добавку» любят розы, тюльпаны и гвоздики.

ИА «Орелград»