В областной закон о приватизации внесены изменения

Поправки в план приватизации госимущества внесли депутаты Орловского облсовета.

На прошедшем заседании депутаты регионального парламента внесли изменения в приложение к Закону «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Орловской области на 2021-2023 годы». Законопроект был внесен губернатором. Необходимость внесения поправок была обусловлена несколькими причинами, в том числе принятием в государственную собственность Орловской области объектов в связи с ликвидацией АО «Орловская инвестиционная ипотечная корпорация». Также чиновники объяснили поправки необходимостью получения дополнительных доходов в областной бюджет за счет приватизации государственного имущества и, напротив, необходимостью сокращения расходов областного бюджета на содержание и обеспечение сохранности неиспользуемого государственного имущества Орловской области.

В целом перечень объектов, предложенных к приватизации в 2023 году, предлагалось дополнить: 26 объектами производства пара и горячей воды (из них 24 объекта движимого имущества, одно помещение – объект недвижимого имущества), подлежащими внесению в качестве вклада в уставный капитал АО «Орелгортеплоэнерго»; 15 объектами электросетевого хозяйства (из них 10 объектов движимого имущества, четыре объекта недвижимого имущества и один земельный участок под объектом недвижимости), подлежащими внесению в качестве вклада в уставный капитал АО «Орелоблэнерго»; четырьмя объектами, принятыми в государственную собственность Орловской области в связи с ликвидацией АО «Орловская инвестиционная ипотечная корпорация» и подлежащими приватизации на электронных торгах.

В то же время в связи с необходимостью проведения кадастровых работ из перечня объектов, предложенных к приватизации, было решено исключить шесть объектов недвижимости и два земельных участка. Также к исключению был предложен один объект электросетевого хозяйства. Его планировалось внести в уставный капитал АО «Орелоблэнерго», но теперь его решено списать в связи с фактическим износом.

ИА «Орелград»