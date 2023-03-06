Житель Ливен ответит за поджог фуры и полуприцепа

В Орловской области завершили расследование по делу об уничтожении грузовика.

Обвиняемый признался, что повредил чужое имущество из неприязни к владельцу машины, сообщает «Принт ТВ».

В ночь на 31 января 39-летний житель Ливен поджег припаркованный на автостоянке большегруз Iveco. В результате огонь повредил в том числе и стоявший неподалеку полуприцеп Mercedes. В бочках находился битум. Пожарным удалось отстоять находившиеся рядом машины. Сумма ущерба, причиненного поджогом, составила около 3 миллионов 300 тысяч рублей.

В ходе расследования подозреваемый пояснил, что совершил поджог из-за личной неприязни к собственнику грузовика. На время следствия фигурант находился под подпиской о невыезде.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы с утвержденным обвинением переданы в суд для рассмотрения по существу.

ИА «Орелград»