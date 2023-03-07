Орловская область купит акции «Корпорации развития»

Выделенные средства будут считаться бюджетными инвестициями в развитие ОЭЗ ППТ «Орел».

Губернатор Андрей Клычков подписал документ о принятии решения о предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета акционерному обществу «Корпорация развития Орловской области». Речь идет о приобретении в государственную собственность Орловской области 22 000 штук обыкновенных акций указанного акционерного общества. Номинальная стоимость одной приобретаемой акции составляет 1000 рублей. Таким образом, общий объем бюджетных инвестиций в рамках данного постановления составит 22 миллиона рублей.

Главным распорядителем бюджетных средств выступит областной департамент государственного имущества и земельных отношений. Сами казенные инвестиции предназначены «для осуществления деятельности управляющей компании особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел»». Ожидается, что бюджетные вложения помогут привлечь еще одного резидента особой экономической зоны. Также документом предусмотрена реализация шести сопровождаемых проектов и одного мероприятия, значимого для формирования инвестиционного имиджа Орловской области.

Напомним, что ОЭЗ ППТ «Орел» была создана на территории Мценского района Орловской области в соответствии с соглашением от 24 декабря 2019 года, заключенным между Министерством экономического развития РФ и акционерным обществом «Корпорация развития Орловской области». Его основная цель – привлечение резидентов для достижения результатов, предусмотренных государственной программой Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности». Последняя была принята в сентябре 2019 года постановлением регионального правительства.

В сентябре 2022 года в особой экономической зоне «Орел» было зарегистрировано два новых резидента, которым были выданы соответствующие свидетельства Министерства экономического развития РФ. По сообщению пресс-службы губернатора, одним из резидентов стала компания, реализующая проект создания производства отечественных аналогов высококачественных ампулированных препаратов. Он предназначен для насыщения российского потребительского рынка жизненно необходимыми лекарственными средствами, более дешевыми, чем импортные аналоги. Планируемая производственная мощность завода составит 50 миллионов ампул с инъекциями в год. Объем инвестиций в проект — 2,4 миллиарда рублей, предполагается создать 48 рабочих мест.

Второй резидент выступил с инвестиционным проектом «Производство по переработке мелких фракций известнякового щебня». Последний будет добываться на известняковых карьерах Орловской области и перерабатываться в известняковую крупу, муку для раскисления почвы. Также из него собираются производить кальциевые добавки в комбикорма и премиксы для птиц и животных, минеральный порошок для производства асфальтобетона и сухих строительных смесей. Мощность завода предполагает выпуск 66,1 тысячи тонн продукции в год. Планируемый объем инвестиций составляет 191,6 миллиона рублей, на заводе должно быть создано более 20 рабочих мест.

ИА «Орелград»