Орловские чиновники крупно сэкономили при закупке флагов

7.3.2023 | 9:34 Новости, Общество

Поставщик  сделал скидку почти 50%. Комплект государственных символов обойдется в 12,6 млн рублей.  

Опубликованы итоги электронного аукциона, который размещал Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области. Победителем отбора стало ООО «Витрина» из Республики Мордовия.

Для БОУ ОО «Созвездие Орла» закупают 274 комплекта государственных символов Российской Федерации. Каждый включает уличный флагшток высотой девять метров, протокольный флаг, гербы большой и малый, 10 настольных флагштоков с одним флагом. Товар должны поставить до 1 мая 2023 года. Гарантийный срок — не менее года.

ИА «Орелград»

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