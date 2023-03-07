Орловские спасатели вручали женщинам цветы и памятки

Весеннее настроение в канун 8 Марта для жительниц Орла создали сотрудники регионального МЧС и добровольцы студенческого корпуса спасателей.

Спасатели вручали женщинам букеты, желали любви и благополучия, не забыв напомнить о правилах пожарной безопасности. Внимание добровольцев и сотрудников МЧС приятно удивило орловчанок.

«Спасибо огромное за поздравления, очень приятно, вы нам настроение повысили, хочется жить и совершать добрые поступки!» – улыбнулась в ответ на поздравление одна из жительниц Орла.

Огнеборцы отмечают, что главная цель весенней акции – подарить женщинам хорошее настроение, улыбки и напомнить о безопасности и важности внимательного отношению к себе и окружающим.

ИА «Орелград»