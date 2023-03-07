Орловские спасатели вручали женщинам цветы и памятки

7.3.2023 | 11:46 Новости, Общество

Весеннее настроение в канун 8 Марта для жительниц Орла создали сотрудники регионального МЧС и добровольцы студенческого корпуса спасателей.

Спасатели вручали женщинам букеты, желали любви и благополучия, не забыв напомнить о правилах пожарной безопасности. Внимание добровольцев и сотрудников МЧС приятно удивило орловчанок.

«Спасибо огромное за поздравления, очень приятно, вы нам настроение повысили, хочется жить и совершать добрые поступки!» – улыбнулась в ответ на поздравление одна из жительниц Орла.

Огнеборцы отмечают, что главная цель весенней акции – подарить женщинам хорошее настроение, улыбки и напомнить о безопасности и важности внимательного отношению к себе и окружающим.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования