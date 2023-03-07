Орловскому бизнес-омбудсмену разрешат визиты «на зону»

Полномочия правозащитника будут расширены по новому закону.

Депутаты Орловского облсовета рассмотрели проект внесения изменений в статью 5 Закона «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Орловской области». Инициатива связана с аналогичными изменениями, внесенными в конце прошлого года в Федеральный закон «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации». Федеральные поправки предусматривают право бизнес-омбудсмена без специального разрешения посещать расположенные в границах территории соответствующего субъекта Российской Федерации места содержания под стражей и учреждения, исполняющие уголовные наказания в виде принудительных работ, ареста, лишения свободы, в целях защиты прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

При этом речь идет о делах о преступлениях так называемой экономической направленности, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса Российской Федерации.

Новые полномочия необходимы для более оперативного рассмотрения бизнес-омбудсменом жалоб предпринимателей, осужденных или арестованных по делам о мошенничестве, незаконном предпринимательстве, незаконном использовании чужого товарного знака, незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, и многое др.

В связи с этим в закон Орловской области, действующий с 2013 года, было предложено внести дополнительный пункт о наделении уполномоченного по защите прав предпринимателей правом без специального разрешения на посещение мест содержания под стражей и режимных учреждений системы исполнения наказаний. Напомним, в конце февраля орловский бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин назвал основные проблемы при ведении бизнеса, выявленные в 2022 году. В их число он включил перевод гражданско-правовых споров в уголовно-правовую сферу, несовершенство порядка возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям, отсутствие правовой регламентации статуса уполномоченных по защите прав предпринимателей в уголовном процессе, сложившуюся практику заключения предпринимателей под стражу.

ИА «Орелград»