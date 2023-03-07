Роботов и конструкторы для орловских школьников поставят москвичи

Подведены итоги двух электронных аукционов.

Техника приобретается в рамках проекта «Современная школа». За 15 257 330 рублей ООО «ЭЛПО — СЕРВИС» поставит 44 четырёхосевых учебных робота-манипулятора с модульными сменными насадками. Количество степеней свободы — более или равно четырем, грузоподъемность более килограмма, указано в описании закупки.

Эта же компания поставит робототехнические конструкторы на 9 198 626 рублей. Всего 88 расширенных наборов.

Срок исполнения по двум контрактам – 19 июля 2023 года.

ИА «Орелград»