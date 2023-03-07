Роботов и конструкторы для орловских школьников поставят москвичи

7.3.2023 | 15:17 Новости, Образование

Подведены итоги двух электронных аукционов.

Фото Департамента образования Орловской области

Техника приобретается в рамках  проекта «Современная школа». За  15 257 330 рублей ООО «ЭЛПО — СЕРВИС» поставит 44 четырёхосевых учебных робота-манипулятора с модульными сменными насадками. Количество степеней свободы  — более или равно четырем, грузоподъемность более килограмма, указано в описании закупки.

Эта же компания поставит робототехнические  конструкторы на 9 198 626 рублей. Всего 88  расширенных наборов.

Срок исполнения по двум контрактам – 19 июля 2023 года.

ИА «Орелград»

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