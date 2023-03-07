В суд направлено дело о причастности жительницы Орла к экстремистской группе 

7.3.2023 | 10:51 Закон и порядок, Новости

Ей вменяют участие в деятельности экстремистской организации «Свидетели Иеговы»*.

По версии следствия, 66-летняя женщина была последовательницей запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы»*. Она принимала участие в религиозных собраниях, изучении и хранении экстремистской литературы. При этом пенсионерка соблюдала меры конспирации.

В настоящее время уголовное дело в отношении женщины завершено. Материалы с утвержденным в прокуратуре обвинением направлены в суд для рассмотрения по существу.

* запрещенная в России организация

ИА «Орелград»

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